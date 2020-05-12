Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla belli oldu. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti. Son altın fiyatları ise şöyle: