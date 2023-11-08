Altın alacaklar dikkat! 8 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen altın fiyatları güne hareketli başladı. Gram altın fiyatı bugün 1.804,59 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Kasım 2023 Çarşamba Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı...
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Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken yeniden hareketlenmeye başladı. İbresini yukarı döndüren altın fiyatları araştırılıyor. Peki, 8 Kasım 2023 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek, gram, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.804,28
1.804,59
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
1.967,65
1.967,88
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.886,84
2.950,39
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.547,42
11.765,90
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.755,64
5.900,79
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.547,36
11.765,48
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.158,47
12.461,46
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.672,58
1.772,88
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- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.020,51
1.214,76