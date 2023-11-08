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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 8 Kasım 2023 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 8 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen altın fiyatları güne hareketli başladı. Gram altın fiyatı bugün 1.804,59 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Kasım 2023 Çarşamba Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:56
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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