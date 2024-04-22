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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 22 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 22 Nisan Pazartesi canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları uzun bir aranın ardından düşüşe geçti. Ortadoğu'daki tansiyon yüksekliği fiyatlarda dalgalanmaya neden olurken; 22 Nisan Pazartesi günü ons altın 2 bin 384 dolara geriledi. Geçtiğimiz hafta yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2 bin 484 liradan alıcı buluyor. İşte, 22 Nisan 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 07:25 Güncelleme: 22.04.2024 - 07:25
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