Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ons değerinin yeni bir rekora imza atmasına bağlı olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yükseldi. Ancak yatırımcıların 'güvenli liman'ı altın yeni haftaya düşüş ivmesinde başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...