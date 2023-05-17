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Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 17 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın kuru

Altın fiyatları düşüşte! 17 Mayıs 2023 Çarşamba çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Dün altının ons fiyatı günü yüzde 1,4 azalışla 1.989 dolardan tamamlarken, şu sıralarda 1.992,36 dolardan işlem görüyor. Ekonomi gündemini yakından takip edenler için gram altın, çeyrek altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 17 Mayıs 2023 canlı altın alış-satış fiyatları...

Giriş: 17.05.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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