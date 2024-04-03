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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜŞTE! 4 Nisan 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! 4 Nisan 2024 Perşembe canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları düşüş eğilimine geçti. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. ​​​​​​​Dün yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün 2 bin 288,5 dolarla rekor kırmasının ardından artan satış baskısıyla önceki kapanışın yüzde 0,25 altında 2 bin 274 dolardan işlem görüyor. İşte, 4 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:26 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:51
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