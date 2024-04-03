Altın fiyatları düşüyor! 4 Nisan 2024 Perşembe canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları düşüş eğilimine geçti. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. Dün yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün 2 bin 288,5 dolarla rekor kırmasının ardından artan satış baskısıyla önceki kapanışın yüzde 0,25 altında 2 bin 274 dolardan işlem görüyor. İşte, 4 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle dolar endeksinin güçlendiğini ve tahvil piyasalarında satış baskısının arttığını kaydederek, artan alternatif maliyetine karşın altına olan talebin güçlü kaldığını ifade etti.
Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalar başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımların odağına olduğunu aktaran analistler, konuşmadan ve verilerden alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.
Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.330,86
Satış: 2.331,24
- 3
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.273,70
Satış: 2.274,06
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.729,37
Satış: 3.811,57
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.917,49
Satış: 15.199,67
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.435,44
Satış: 7.623,14
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.917,49
Satış: 15.199,67
- 8
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.767,37
Satış: 16.185,82
- 9
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.277,34
Satış: 1.690,59
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- 10
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.171,28
Satış: 2.295,97