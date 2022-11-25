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Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜŞTE! 25 Kasım 2022 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın alacaklar dikkat! 25 Kasım 2022 altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları değer kaybetmeye başladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,04 azalışla 1.755 dolardan işlem görüyor. İşte 25 Kasım 2022 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

Giriş: 25.11.2022 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL

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