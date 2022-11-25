Analistler, son açıklanan makroekonomik verilerin global ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermesi ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.
Bugün piyasalar kapandıktan sonrası açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirme raporu ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de Şükran Günü dolayısıyla dün tatil olan piyasalarda bugün yarım gün işlem gerçekleştirileceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 25 Kasım 2022 altın fiyatları alış-satış rakamları...
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