"ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK"

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ekonominin normalleşme sürecine girmesiyle beraber altının ons fiyatı ve dolarda düşüşlerin başladığını, bu iki varlık grubundaki gerilemenin devam edebileceğini belirtti. Memiş, küresel pay piyasalarında olası bir ikinci satış dalgasının gerçekleşmesi halinde, yatırımcıların ek teminat tamamlamak için tekrar altın satmak zorunda kalabileceğine de dikkati çekti. Bu durumda, altının ons fiyatının 1.600 dolar seviyesinin altına sarkabileceğini ifade eden Memiş, düşüşlerin 1.520 dolar seviyesine kadar sürebileceğini dile getirdi.

Memiş, mayıs ayı içinde 396 liraya yükselen altının gram fiyatının geçen hafta 367 liraya gerilediğini hatırlatarak, "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370, 360, 350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum." dedi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı endişeyle birlikte dünya genelinde fiziki altına ulaşımın kısıtlanmasından dolayı altın bazlı yatırım fonlarına (ETF) yoğun ilginin gözlemlendiğine dikkati çeken Memiş, ETF alımlarında 19 yılın rekorunun kırıldığını ancak 2013'te ETF'lerde yaşanan satışlardan dolayı altının ons fiyatının yüzde 27 değer kaybettiğini dile getirdi.