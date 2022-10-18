ALTIN FİYATLARI... 18 Ekim Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftaya bin TL sınırında başlayan gram altın fiyatları yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 18 Ekim Pazar günü alış ve satış tablosu...

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