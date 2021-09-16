ALTIN FİYATLARI 16 Eylül Perşembe günü ne kadar? Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları değer kaybıyla güne başladı. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Güncel fiyat tablosu...