ALTIN FİYATLARI... 16 Ekim Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları piayasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem göryüror. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 16 Ekim Pazar günü alış ve satış tablosu...

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