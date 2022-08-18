ALTIN FİYATLARI 18 Ağustos Perşembe günü güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Haftanın ilk günü itibariyle başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın bu hafta da bin TL üzerindeki seyrini bugün de sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ile Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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