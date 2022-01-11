ALTIN FİYATLARI 11 Ocak Salı günü yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftaya yatay yönlü seyirle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...