Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcılar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Altın fiyatları en son kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 372,00 lira, Cumhuriyet altını 1.522,00 liradan satılırken, gram altın fiyatı ise 228,00 liradan işlem gördü. İşte 14 Ocak güncel ve canlı altın fiyatları