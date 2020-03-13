Altın fiyatlarındaki sürpriz düşüş yaşandı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Mart canlı altın fiyatları