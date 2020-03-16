ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Döviz kurunda yükseliş yaşanırken, geçtiğimiz haftlarda ani yükseliş yaşayan altının bugünlerde neden sert bir şekilde düştüğü merak ediliyor. Gram altın 24 Şubat tarihinde 333 liraya yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Koronavirüs tehdidiyle nakite kaçış küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açtı. Altın piyasası da koronovirüs endişesinden etkilenen piyasalar arasında yer aldı. Öğleden sonra Ons altın fiyatı yüzde 5’i aşan düşüşle bin 500 doların altına geriledi. İç piyasada ise gram altın 299 lira düzeyinde işlem gördü. Çeyrek altın ise 491 liradan satıldı. Altının kilogram fiyatı da 304 bin liraya geriledi. Son altın fiyatları ise şöyle...