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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: CANLI TABLO! 22 Şubat 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Gram altında rekor! 22 Şubat 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Gram altın kendi rekorunu kırarak 21 Şubat akşam saatlerinde 2.023 TL seviyesine ulaştı! Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, Kapalıçarşı'dan 21 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:19
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        • 1

          Analistler, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

          Tutanaklar öncesinde, para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

          Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Şubat Çarşamba canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          GRAM ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ!

          Gram altın rekor seviyesinde yükseldi. Dün, 2.003 TL'den alıcı bulan gram altın sabah saatlerinde 2.018 TL'ye kadar yükseldi. Saat 16.40 itibarıyla gram altın 2.023 TL'yi gördü!

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.023,92

          Satış: 2.024,26

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.029,72

          Satış: 2.029,98

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.238,27

          Satış: 3.309,66

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 12.953,09

          Satış: 13.198,17

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 6.456,30

          Satış: 6.619,33

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTINI FİYATI

          Alış: 12.953,09

          Satış: 13.198,17

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 13.919,88

          Satış: 14.266,14

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.120,08

          Satış: 1.502,85

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.915,12

          Satış: 2.020,94

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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