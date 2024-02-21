Gram altında rekor! 22 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Gram altın kendi rekorunu kırarak 21 Şubat akşam saatlerinde 2.023 TL seviyesine ulaştı! Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, Kapalıçarşı'dan 21 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı...
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Analistler, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Tutanaklar öncesinde, para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.
Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Şubat Çarşamba canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...
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GRAM ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ!
Gram altın rekor seviyesinde yükseldi. Dün, 2.003 TL'den alıcı bulan gram altın sabah saatlerinde 2.018 TL'ye kadar yükseldi. Saat 16.40 itibarıyla gram altın 2.023 TL'yi gördü!
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.023,92
Satış: 2.024,26
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.029,72
Satış: 2.029,98
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.238,27
Satış: 3.309,66
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.953,09
Satış: 13.198,17
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.456,30
Satış: 6.619,33
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.953,09
Satış: 13.198,17
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.919,88
Satış: 14.266,14
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.120,08
Satış: 1.502,85
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.915,12
Satış: 2.020,94