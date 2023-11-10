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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI | Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Kasım canlı alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında kur yükselişi! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 10 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününde dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 08:53 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:53
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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