Altın fiyatlarında kur yükselişi! Haftaya aşağı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları son iki gündür dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yeniden yükselişe başladı. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 10 Kasım altın fiyatları...