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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Canlı altın kuru ile 12 Eylül Salı çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Eylül Salı çeyrek ve gram altın fiyatları

        12 Eylül Salı günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları hareketlilik gösteriyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 12 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 07:38 Güncelleme: 12.09.2023 - 07:38
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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