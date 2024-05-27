Altın yeniden yükseliyor! 28 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Altın fiyatları akşam saatlerine doğru tekrar yükselişe geçti. Gram altın 2 bin 426 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 882 TL'den işlem görüyor. 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Son zamanlarda dalgalı bir kuru olan altın fiyatları, hızlı düşüş ve yükseliş kaydediyor. 27 Mayıs günü altın sabah yükseliş, öğleden sonra ise düşüş kaydetti. Ancak durulmayan altın, akşama doğru tekrar yukarı doğru ivmeyle devam etti. İşte, 27 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR!
Gram altın öğle saatlerinde 2 bin 422 TL'den işlem görürken, akşama doğru 2 bin 426 TL'ye çıktı. Aynı şekilde çeyrek 3 bin 875 TL'ye gerilemişti ancak fiyatlar arttı ve 3 bin 882 TL'ye yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.426,45
Satış: 2.426,80
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.344,40
Satış: 2.344,79
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.882,39
Satış: 3.967,86
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.529,27
15.822,74
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.740,52
Satış: 7.935,72
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.529,27
Satış: 15.822,74
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.105,33
Satış: 16.516,95
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.305,78
Satış: 1.719,43
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.217,40
Satış: 2.338,01