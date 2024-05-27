Son zamanlarda dalgalı bir kuru olan altın fiyatları, hızlı düşüş ve yükseliş kaydediyor. 27 Mayıs günü altın sabah yükseliş, öğleden sonra ise düşüş kaydetti. Ancak durulmayan altın, akşama doğru tekrar yukarı doğru ivmeyle devam etti. İşte, 27 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...