ALTIN FİYATLARI 20 Aralık Salı günü amiyane tabirle çakıldı. Dolar TL kurundaki yükselişle birlikte haftaya bin lira üzerinde başlayan gram altın fiyatları geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından dolar TL kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle birlikte 820 liranın altına kadar geriledi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Aralık alış - satış tablosu....