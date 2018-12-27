Altın fiyatları ne kadar? sorusu, haftanın son işlem gününden önce merak ediliyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler; "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Altı uzmanları yurt içinde altının gram fiyatının dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle pozitif seyir izlediğini belirterek, gram altında 217 liranın üzerinde kapanış olması durumunda 220 liranın gündeme gelebileceğini söyledi. 26 Aralık güncel altın fiyatları haberimizde.