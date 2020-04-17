Altın fiyatları, Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla belirleniyor. Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 383,8 liradan tamamladı. Bugün ise altın fiyatları düşüş gösterdi. Altın uzmanları, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan altının onsunda 1.670-1.720 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi. Son altın fiyatları haberimizde.