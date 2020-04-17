17 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı

Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları anlık ne kadar? 17 Nisan

Altın fiyatları, petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından bugün aşağı yönlü hareket etti. ABD Başkanı Trump'ın ABD ekonomisini tekrar açma planlarını açıklaması, açma sürecinin üç aşamalı olacağının konuşulmasının ardından petrol fiyatlarının yönü yukarıya dönerken, aynı nedenle piyasalarda risk iştahının artmasıyla, spot piyasalarda altının ons fiyatı 1,700 doların, Cumhuriyet altını da 2,500 liranın altına çekildi. İşte 17 Nisan güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları

17.04.2020 - 13:06 | Güncelleme: ALTIN

  • Altın fiyatları, Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla belirleniyor. Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 383,8 liradan tamamladı. Bugün ise altın fiyatları düşüş gösterdi. Altın uzmanları, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan altının onsunda 1.670-1.720 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi. Son altın fiyatları haberimizde. 

  • GRAM ALTIN FİYATI

    376,17 TL

    379,99 TL

     

  • SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    378,64 TL

    378,81 TL

     

  • ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.709,58 TL

    1.712,11 TL

     

  • ÇEYREK ALTIN FİYATI

    609,40 TL

    622,40 TL

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X