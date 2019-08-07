Altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusu sıkça araştırılıyor. Altın uzmanları, ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını son altı yılın en yükseğine çıkarttığını ifade etti. Bugün gram altın fiyatı 260,69 lira, çeyrek altın fiyatı ise 426,23 liradan alıcı buluyor. İşte, 7 Ağustos canlı altın fiyatları