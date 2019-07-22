Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti. Bugün gram altın fiyatı 258,29 lira, çeyrek altın fiyatı ise 422,30 liradan alıcı buluyor. İşte 22 Temmuz güncel altın fiyatları