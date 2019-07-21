Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları İngiltere'de işsizlik rakamları, Avro Bölgesi'nde dış ticaret verileri, ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti. Bugün gram altın fiyatı 258,29 lira, çeyrek altın fiyatı ise 422,30 liradan alıcı buluyor. İşte 21 Temmuz güncel altın fiyatları