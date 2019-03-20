Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarının Türkiye ve dünya gündemine göre hareketli günler geçiriyor. Bu yüzden yatırımcılar çeyrek altın, gram altın, tam altın, altının ons fiyatını teker teker incelemek istiyor. İşte güncel altın fiyatları...