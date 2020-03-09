Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Çin'in ticaret verilerinin beklentinin çok altında gelerek ocak şubat ayında ihracatın yüzde 17 düşmesi, İtalya'da nüfusun dörtte birinin karantinada olması, hisse senedi piyasalarındaki sert iniş ve ABD 10 yıllıklarında yüzde 0.5'in altına inilmesiyle birlikte güvenli limanlara toplu bir kaçışın olduğunu söyleyen uzmanlar yen ve altına dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki yüzde 30'luk gerilemenin piyasada deflasyonist şok algısı yarattığı belirtilirken Japon Yeni, dolar karşısında son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadelileri de yüzde 1.5 üzerinde yükseldi. 1703 dolara çıkan spot altın daha sonra 1670 dolar altına geriledi. Son altın fiyatları şöyle: