Altın fiyatları ile ilgili detaylar haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. Altın uzmanları bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu bildirerek, teknik açıdan ons altında 1.395 doların desteğinin kırılması durumunda 1.387'nin önemli destek, 1.415 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.