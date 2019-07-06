Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu hafta altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 33 bin 178,75 lira, işlem miktarı ise 1.107,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 338 bin 255,60 lira oldu. Güncel altın fiyatları ise şöyle...