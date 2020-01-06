Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen haftanın ilk rakamlarıyla yanıt buldu. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 300 lirayı aştı. Gram altın şu sıralar 303 liradan işlem görüyor. Altın uzmanları, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti. Güncel altın fiyatları ise şöyle: