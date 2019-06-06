Altın fiyatları, Türkiye'de de bugün bayram tatilinin bitmesinin ardından yarın piyasaların açılmasıyla birlikte işlem görecek. Dünya piyaslarında ise, altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu. İç piyasada ise düşen döviz fiyatları nedeniyle altın fiyatları da düşüyor. O yüzden yarın piyasalar açıldıktan sonra gelecek ilk rakamlar oldukça önemli. Son altın fiyatları ise şöyle...