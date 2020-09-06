Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, en son kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 462,00 liradan işlem görmüştü. İşte 6 Eylül güncel altın fiyatları

Analistler, Kovid-19 salgının getirdiği belirsizliklerle birlikte başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel çapta trilyonlarca dolarlık parasal genişlemeye gidilmesinin altının ons fiyatını destekleyen en önemli etken olduğunu kaydetti.