Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti.Bugün gram altın fiyatı 256,50 lira, çeyrek altın fiyatı ise 419,38 liradan alıcı buluyor. İşte 4 Temmuz güncel altın fiyatları