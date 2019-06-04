Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları teknik açıdan gram altında 248 liranın direnç, 245 liranın ise destek seviyesi olduğunu bildirdi. Bugün gram altın fiyatı 248,78 lira çeyrek altın fiyatı ise 406,76 liradan alıcı buluyor. İşte 4 Haziran güncel altın fiyatları