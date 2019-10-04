Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. Altın fiyatları ile ilgili son durum haberimizde.