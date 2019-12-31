Altın fiyatları ne kadar? sorusu yılın son işlem gününde piyasalardan gelen rakamlarla cevap buldu. Altın uzmanları, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti. Bugünkü son altın fiyatları haberimizde.