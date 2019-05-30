Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı, Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla birlikte yanıt buldu. Altın uzmanları, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.