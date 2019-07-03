Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Ayrıca düğün sezonunda olduğumuz için altına rağbet arttı. Altın uzmanları, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti. 3 Temmuz güncel altın fiyatları haberimizde.