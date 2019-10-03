Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.510 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. Bugünkü altın fiyatları şöyle: