Altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı araştırılıyor. Hem yatırımcılar hem de düğün sezonunda takı olarak takılacak altınlar nedeniyle de altın fiyatları merak ediliyor. Altının kilogramı 258 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 257 bin 200 lira, en yüksek 258 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 258 bin liradan tamamladı. Güncel altın fiyatları haberimizde.