Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın uzmanları, altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, ons altında 1.285 doların kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumunda olduğunu bildirdi. Güncel altın fiyatları haberimizde.