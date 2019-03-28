Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu haftaiçi ekonomi piyasasının en önemli konuları arasında yer alıyor. Bugünün ilk altın rakamları ise Kapalıçarşı'nın açılması ve ilk verilerin gelmesiyle belli olacak. Altın fiyatlarının dünkü kapanış değerleri ise şöyle: