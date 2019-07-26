Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu piyasalardan gelecek yanıtla cevap bulacak. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,68 azalışla tamamladı. Dün sabah saatlerinde ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi riskleri artıran açıklamaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının "güvercin" tutumu ve artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını son 6 yılın zirvesine çıkarmıştı. Ancak bu zirvede akşam saatlerinde düşüş gördü. Altın fiyatları ile ilgili son veriler ise şöyle: