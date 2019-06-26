Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları ABD'de, öncü dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. Bugün gram altın fiyatı 260,43 lira, çeyrek altın fiyatı ise 425,80 liradan alıcı buluyor. İşte 26 Haziran güncel altın fiyatları