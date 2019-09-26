Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu piyasalardan gelen verilerle birlikte yanıt buldu. Altın uzmanları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olarak öne çıktığını, buradan gelecek olumlu haberlerin altında aşağı yönlü hareketi desteklemeye devam edebileceğini söyledi. ABD'de Demokratların Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmalarında yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden uzmanlar, konunun siyasi riskleri arttırdığını belirtti. Güncel altın fiyatları haberimizde.