Altın fiyatları ne kadar? sorusu dünya piyasalarından gelen rakamlarla yanıt buluyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 279,70 liradan tamamladı. Dün aynı zamanda altn yatırımları için önemli bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) altın alımında taksit sayısının 4 aydan 8 aya çıkarıldığını duyurdu. BDDK'dan yapılan açıklamada "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı" denildi. Güncel altın fiyatları ise şöyle: