Altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlar piyasalardan geldi. Altın uzmanları, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Çin'le ilgili açıklamalarının iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerini olumsuz etkileme ihtimaliyle, küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi. Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürmek için pazartesi Avam Kamarası'na önerge sunacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.520 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi. Güncel altın fiyatları haberimizde.