Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu piyasalardan gelen ilk rakamlarla belli oldu. Düşüş trendinde olan atın 24 ayar altının gramı 277 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatlarında bir süredir gözlenen düşüş trendi devam edecek mi, ilerleyen günlerde belli olacak. Altın fiyatlarının son durumu haberimizde.