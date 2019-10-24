Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla cevap buldu. Altın uzmanları, bugün, gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini belirten analistler, toplantı sonrası yapılacak açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 273 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi. Güncel altın fiyatları haberimizde.